В России появятся новые дорожные знаки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пакет изменений в ГОСТ-Р 52289 в базе Росстандарта. Документ вводит в обиход ряд новых дорожных знаков и устанавливает правила их применения. Регионы могут начать использовать новый стандарт уже сейчас, хотя он станет обязательным только с 1 января 2026 года.

Стандарт вводит целый ряд новых дорожных знаков, таких как «Глухие». Теперь на знаке парковки может быть указан способ постановки автомобиля на стоянку, а на знаке ограничения скорости — предупреждение о «лежачем полицейском».

Табличка «Глухие» предназначена для слабослышащих или неслышащих пешеходов и может быть установлена, например, у медицинских учреждений или общественных организаций.

Обновлена табличка, указывающая срок действия различных дорожных знаков, включая конкретные часы или дни недели. Теперь в этот список добавлены месяцы.

Несколько знаков объединены на одной табличке. Например, «Рекомендуемое ограничение скорости» может быть размещено на щите с указателем «Искусственная неровность», а «Парковка» — вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

Знак «Стоп-линия» теперь может быть выполнен в вертикальном исполнении.

Изменены правила применения указателей. Перед некоторыми регулируемыми перекрёстками (кроме аварийных) в населённых пунктах разрешено не устанавливать знак «Стоп-линия», достаточно лишь разметки. Сам знак теперь может использоваться и в вертикальном исполнении.