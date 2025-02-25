Росстандарт показал дизайн новых дорожных знаков

Росстандарт показал обновлённую версию ГОСТ Р 52289-2019, которая вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Об этом пишет «Коммерсант», показав обновлённый дизайн.

Дорожные знаки. Фото © Пресс-служба Росстандарта

Так, табличка, определяющая период действия дорожных знаков, стала включать конкретные месяцы. Ранее на ней указывали только часы или дни недели. Кроме того, появилась вертикальная версия знака «Стоп-линия», а ещё стала доступна табличка «Глухие», информирующая о пешеходах с нарушениями слуха.

По данным издания, несколько знаков могут быть объединены в одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой. А знак «Парковка» можно будет разместить вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку». Также дорожный знак «Рекомендуемое ограничение скорости» будет размещаться на щите с указателем «Искусственная неровность». Между тем власти Москвы хотят демонтировать 55 тысяч лишних указателей, чтобы сделать движение транспорта в городе более спокойным.