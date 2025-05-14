Права под контролем: ГИБДД разрешат отзывать водительские удостоверения

Госдума готовится утвердить законопроект, расширяющий полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав при выявлении медицинских противопоказаний. Документ, разработанный правительством по поручению президента ещё в 2022 году, вводит новую процедуру контроля за состоянием здоровья водителей. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно проекту, при выявлении во время диспансеризации или медосмотра признаков заболеваний, несовместимых с вождением, автомобилиста направят на внеочередную проверку к специалисту. Подтверждение диагноза приведёт к внесению данных в базу Минздрава, после чего ГИБДД автоматически аннулирует права. Игнорирование повторного осмотра также лишит водителя удостоверения. Управление авто после этого будет караться штрафом до 15 тыс. рублей и эвакуацией машины.

Медсправки переведут в цифровой формат: их данные будут храниться в единой базе Минздрава, доступной ГИБДД, что освободит водителей от необходимости предъявлять документ. Законопроект также предусматривает возможность восстановления прав после лечения и повторной медкомиссии.

Ко второму чтению уточнили, что на внеочередной осмотр дадут три месяца, в течение которых водитель сохранит право управлять авто. Проверку можно пройти только в лицензированных медучреждениях. Поправки вступят в силу с 1 марта 2026 года.