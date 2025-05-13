В крупном российском городе предложили запретить ночной прокат электросамокатов

В Екатеринбурге ГАИ выступила с инициативой ограничить прокат электросамокатов в ночное время — с 23:00 до 06:00. По мнению ведомства, эта мера позволит снизить количество случаев управления самокатами в нетрезвом состоянии. Идею рассмотрели на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщает местный портал «66.ru».

«В 03:00 обычным гражданам мало когда нужно ехать на самокатах. Есть такси. Между арендой самокатов и поездке на такси не такая колоссальная разница. В некоторых случаях на такси даже выгоднее», — отметил замначальника ГИБДД города Павел Крылов.