В крупном российском городе предложили запретить ночной прокат электросамокатов
В ГАИ Екатеринбурга предложили запретить ночной прокат электросамокатов
Электросамокат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / r.classen
В Екатеринбурге ГАИ выступила с инициативой ограничить прокат электросамокатов в ночное время — с 23:00 до 06:00. По мнению ведомства, эта мера позволит снизить количество случаев управления самокатами в нетрезвом состоянии. Идею рассмотрели на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщает местный портал «66.ru».
«В 03:00 обычным гражданам мало когда нужно ехать на самокатах. Есть такси. Между арендой самокатов и поездке на такси не такая колоссальная разница. В некоторых случаях на такси даже выгоднее», — отметил замначальника ГИБДД города Павел Крылов.
Также в ходе заседания было предложено ввести единое федеральное регулирование для сервисов кикшеринга. В частности, предлагается обязать города обозначать зоны, где разрешена парковка электросамокатов.
Ранее Life.ru писал, что штрафы за нарушение правил езды на электросамокатах в РФ были увеличены в три раза, а в Москве в десять раз. Подобные меры предпринимаются не просто так — с наступлением тепла количество ДТП с электросамокатами заметно выросло. Так, например, ранее сообщалось о нетрезвом самокатчике, который стал виновником аварии в Приангарье.