«Все спешат»: Автоэксперт назвал ПДД, из-за которых водители чаще всего нарываются на штрафы

Рекордное количество автоштрафов связано с превышением скорости и пересечением стоп-линии. Об этом Life.ru сообщил автоэксперт Иван Зенкевич.

«Не умеют у нас граждане выезжать на перекрёстки загруженные с так называемой разметкой, которая в виде вафли. Туда тоже люди очень часто выезжают. То есть пробка стоит, он выехал, встал, светофор потух, пять секунд отсчитали, пять тысяч получили. Вот, наверное, самая основная проблема — невнимательность. Невнимательность, и в городе просто все спешат», — рассказал эксперт.

В Москве вообще все спешат. Из-за спешки все штрафы пролетают. Ритм жизни у нас в Москве просто немножко более такой сумасшедший, более скоростной. И люди по инерции не могут отпустить себя даже за рулём. Автоэксперт Иван Зенкевич

«В Ленинграде (Санкт-Петербурге. — Прим. Life.ru) примерно то же самое, по сути, тоже превышение скорости. У них не сильно принято пропускать пешеходов, как, например, в Москве. Москва, по большому счёту, самый дисциплинированный город на планете, наверное. Но это не значит, что люди не могут полихачить в плане скорости, в плане остановки чуть дальше, чем надо», — считает Зенкевич.

Эксперт также отметил, что часто водители попадают на штрафы за парковку в неположенном месте по причине того, что приложение для оплаты парковки очень часто даёт сбой.

«Вот вчера я не мог припарковать машину, в течение 40 минут катался по парковке. Я точно знаю, что прилетит мне штраф на 5 тысяч рублей. Всё из-за того, что приложение не работает, а терминалов нет. Также несознательность граждан присутствует. Но очень часто это технические сбои непосредственно самого приложения», — заключил эксперт.