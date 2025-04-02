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2 апреля, 05:00

Соблюдает ПДД — значит, скучный? Как по манере вождения узнать, каков мужчина в постели

Сексолог Миллер: Мужчины, которые лихачат за рулём, любят эксперименты в постели

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Стиль вождения автомобиля может многое рассказать о характере, отношении мужчины к жизни и даже к интимным отношениям. И хотя нельзя делать однозначные выводы, некоторые общие черты могут прослеживаться. О них Life.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

1. Агрессивный стиль вождения

Мужчины, которые ведут себя агрессивно на дороге, часто проявляют нетерпимость и желание быть в центре внимания. В постели они могут быть также настойчивыми, иногда игнорируя желания партнёрши. Им может нравиться доминировать.

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2. Спокойный и размеренный стиль вождения

Мужчины, которые аккуратно и осторожно подходят к вождению, могут быть восприимчивыми и чуткими в интимной жизни. Они, скорее всего, предпочитают исследовать желания партнёрши и могут быть внимательными к её потребностям.

3. Импульсивный стиль вождения

Те, кто часто совершает резкие манёвры, могут проявлять импульсивность и в других сферах жизни. В постели такие мужчины могут быть склонны к экспериментам и новизне, однако им может не хватать стабильности и нежности.

4. Консервативный стиль вождения

Водители, которые следуют всем правилам и соблюдают осторожность, могут быть более традиционными и предсказуемыми также и в интимной жизни. Они могут отдавать предпочтение классическим подходам и избегать экспериментов, отмечает Миллер.

Хотя стиль вождения может служить некоторым индикатором черт человека, важно помнить, что каждый индивидуален и не всегда поведение человека за рулём может дать полную оценку личности и может зависеть от обстоятельств.

Александра Миллер

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Ольга Годуненко
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