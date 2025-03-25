Ужин с продолжением: Сексолог составила топ продуктов для трапезы, которая не завершится «в полшестого»

Разнообразное и сбалансированное питание может оказать положительное влияние на сексуальное влечение. Об этом читателям Life.ru рассказала сексолог Александра Миллер. По её словам, некоторые продукты и вовсе являются чемпионами по повышению либидо. Например, шоколад считается афродизиаком благодаря содержанию фенилэтиламина и серотонина, которые могут поднимать настроение и усиливать сексуальное влечение.

«Одним из знаменитых рецептов графини Ди Кастильоне для повышения либидо считался горячий шоколад с добавлением корицы, ванили и мускатного ореха. В особенности мускатный орех обладает сильным свойством афродизиака, который повышает либидо не только у женщины, но и у мужчины. Шоколад содержит триптофан, который является строительным блоком серотонина — гормона удовольствия, который выделяется, когда вы влюбляетесь, а также во время секса. В качестве афродизиака лучше всего работает горький шоколад с высоким содержанием какао», — делится наша собеседница.

Кора Перл, известная куртизанка, которая держала салон в Англии, также прибегала к помощи грибной магии. По специальному заказу ей доставляли грибы с пикантным названием «Фалиус нескромный». Этот гриб повышает не только мужскую потенцию, но также влияет и на женское либидо. А в Египте гетера фараона Радапис добавляла в блюда петрушку, которая известна своими свойствами повышать либидо как у мужчин, так и у женщин.

Орехи известны как афродизиак ещё с времён Древней Греции. Например, миндаль в сахаре был традиционным угощением на свадьбах во многих странах. В Индии угощение человека противоположного пола миндалём является прямым предложением ночи любви. Мёд также ценится за воздействие на интимную жизнь человека. Это один из лучших генераторов сексуальной энергии. Сочетая его с орехами, фруктами, яйцами и мясом, можно приготовить достаточно мощный афродизиак своими руками. Сексолог Александра Миллер

Женщины, по словам сексолога, больше реагируют на запахи, поэтому для повышения женского либидо лучше воздействовать ещё и посредством пряных специй, таких как шафран, гвоздика, кардамон. А мускатный орех американские исследователи и вовсе уподобляют «женской виагре», поскольку он отлично повышает либидо, продлевает половой акт и усиливает приятные ощущения от интимной близости.

Кстати, имбирь, известный своими «согревающими» качествами, тоже положительно влияет на увеличение женского сексуального влечения, а ещё улучшает кровообращение. Похожим действием обладает и кайенский перец. Его жгучий, яркий вкус повышает чувствительность эрогенных зон и разогревает тело. Также к продуктам, которые повышают либидо, можно отнести бананы, яйца, красную рыбу, манго, репчатый лук, грецкие орехи, сельдерей, спаржу, яблоки, смородину, инжир, виноград или изюм, финики.

«Лучше всего устроить романтический ужин из морепродуктов. В Древнем Риме устрицы были обязательным угощением на оргиях, лекари прописывали их в качестве лекарства от импотенции. Устрица выстреливает прямо в воду струю жидкости, содержащей половые клетки, которой позавидует каждый мужчина. Поэтому и в наши дни блюда из морепродуктов, в особенности из мидий и устриц, дают колоссальный результат в виде жаркой ночи любви», — добавила собеседница Life.ru.