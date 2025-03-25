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25 марта, 04:30

Ужин с продолжением: Сексолог составила топ продуктов для трапезы, которая не завершится «в полшестого»

Сексолог Миллер: Графиня Ди Кастильоне для повышения либидо пила горячий шоколад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Разнообразное и сбалансированное питание может оказать положительное влияние на сексуальное влечение. Об этом читателям Life.ru рассказала сексолог Александра Миллер. По её словам, некоторые продукты и вовсе являются чемпионами по повышению либидо. Например, шоколад считается афродизиаком благодаря содержанию фенилэтиламина и серотонина, которые могут поднимать настроение и усиливать сексуальное влечение.

«Одним из знаменитых рецептов графини Ди Кастильоне для повышения либидо считался горячий шоколад с добавлением корицы, ванили и мускатного ореха. В особенности мускатный орех обладает сильным свойством афродизиака, который повышает либидо не только у женщины, но и у мужчины. Шоколад содержит триптофан, который является строительным блоком серотонина — гормона удовольствия, который выделяется, когда вы влюбляетесь, а также во время секса. В качестве афродизиака лучше всего работает горький шоколад с высоким содержанием какао», — делится наша собеседница.

Гаджеты и самокритика: Сексолог перечислила пять «убийц» женского либидо
Гаджеты и самокритика: Сексолог перечислила пять «убийц» женского либидо

Кора Перл, известная куртизанка, которая держала салон в Англии, также прибегала к помощи грибной магии. По специальному заказу ей доставляли грибы с пикантным названием «Фалиус нескромный». Этот гриб повышает не только мужскую потенцию, но также влияет и на женское либидо. А в Египте гетера фараона Радапис добавляла в блюда петрушку, которая известна своими свойствами повышать либидо как у мужчин, так и у женщин.

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Орехи известны как афродизиак ещё с времён Древней Греции. Например, миндаль в сахаре был традиционным угощением на свадьбах во многих странах. В Индии угощение человека противоположного пола миндалём является прямым предложением ночи любви. Мёд также ценится за воздействие на интимную жизнь человека. Это один из лучших генераторов сексуальной энергии. Сочетая его с орехами, фруктами, яйцами и мясом, можно приготовить достаточно мощный афродизиак своими руками.

Сексолог Александра Миллер

Женщины, по словам сексолога, больше реагируют на запахи, поэтому для повышения женского либидо лучше воздействовать ещё и посредством пряных специй, таких как шафран, гвоздика, кардамон. А мускатный орех американские исследователи и вовсе уподобляют «женской виагре», поскольку он отлично повышает либидо, продлевает половой акт и усиливает приятные ощущения от интимной близости.

Кстати, имбирь, известный своими «согревающими» качествами, тоже положительно влияет на увеличение женского сексуального влечения, а ещё улучшает кровообращение. Похожим действием обладает и кайенский перец. Его жгучий, яркий вкус повышает чувствительность эрогенных зон и разогревает тело. Также к продуктам, которые повышают либидо, можно отнести бананы, яйца, красную рыбу, манго, репчатый лук, грецкие орехи, сельдерей, спаржу, яблоки, смородину, инжир, виноград или изюм, финики.

Врач перечислил продукты, положительно влияющие на потенцию мужчины
Врач перечислил продукты, положительно влияющие на потенцию мужчины

«Лучше всего устроить романтический ужин из морепродуктов. В Древнем Риме устрицы были обязательным угощением на оргиях, лекари прописывали их в качестве лекарства от импотенции. Устрица выстреливает прямо в воду струю жидкости, содержащей половые клетки, которой позавидует каждый мужчина. Поэтому и в наши дни блюда из морепродуктов, в особенности из мидий и устриц, дают колоссальный результат в виде жаркой ночи любви», — добавила собеседница Life.ru.

Ранее уролог назвал продукты, из-за которых мужчины теряют интерес к сексу. Оказалось, что тестостерон, основной мужской половой гормон, который, помимо прочего, регулирует половое поведение, в значительной степени зависит от рациона.

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Ольга Годуненко
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