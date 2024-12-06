Чтоб инфаркт не хватил: Раскрыты главные особенности секса после 60 лет
Сексолог Никитина: Интим после 60 лет возможен, если следить за здоровьем
Вокруг секса в пожилом возрасте ходит множество мифов. В частности, люди считают, что интимная жизнь после 60 лет приводит к инфарктам и другим проблемам с сердцем. Так ли это, ответила врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.
По словам медика, все страхи, связанные с этой темой, сильно преувеличены. Риск приступа во время полового акта действительно существует, однако в том случае, если не вести здоровый образ жизни. Врач, опираясь на собственную практику, заявила, что встречала множество людей, которые до глубокой старости сохранили сексуальную активность.
«Это были люди, которые всегда следили за весом, правильно питались, занимались физкультурой, не имели вредных привычек. Они сохраняли здоровье сосудов и хорошую физическую форму. И секс для них был естественной частью этой здоровой жизни», — поделилась сексолог с URA.ru.
Также важен психологический аспект. Если у человека депрессия, тревожный сон, он не будет думать о сексе не только в пожилом возрасте, но и в молодом. Поэтому важно заботиться не только о своём физическом здоровье, но и ментальном.
Ранее россиянам рассказали, можно ли подхватить ВИЧ во время орального секса. Стоит помнить, что вирус передаётся через биологические жидкости человека: кровь, её компоненты, сперму, вагинальный секрет и грудное молоко. Он сохраняет активность, пока биологическая жидкость остаётся влажной. Поэтому риск заразиться есть и при оральных ласках.