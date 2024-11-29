Россиянам объяснили, можно ли подхватить ВИЧ во время орального секса

Врач-инфекционист рассказала изданию «UfaTime.ru» о способах передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и мерах предосторожности, которые помогают минимизировать риск инфицирования. По словам врача Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Лилиана Хусаинова, вирус передаётся через биологические жидкости человека: кровь, её компоненты, сперму, вагинальный секрет и грудное молоко.

Вирус сохраняет активность, пока биологическая жидкость остаётся влажной на поверхности. Наиболее распространённым путём заражения остаётся половой контакт. При этом врач отметила, что вероятность инфицирования существует даже при оральном сексе.

Хусаинова подчеркнула, что в бытовых условиях вирус не опасен. ВИЧ не передаётся воздушно-капельным, водным или контактно-бытовым путём. Общение, объятия, рукопожатия, использование общей посуды, посещение общественных мест и даже поцелуи не представляют угрозы заражения.

Специалист также напомнила о низкой устойчивости вируса во внешней среде: он погибает при нагревании до 56 градусов за 30 минут, уничтожается за 1–3 минуты при кипячении и разрушается под воздействием дезинфицирующих средств.

Ранее стало известно, что наиболее уязвимы к заражению ВИЧ мужчины, практикующие секс с мужчинами, потребители инъекционных наркотиков, секс-работники, а также люди, находящиеся в местах лишения свободы. Одним из самых эффективных способов защиты от вируса остаются презервативы. Они снижают вероятность передачи до 98%.

Согласно последним данным, заболеваемость ВИЧ снизилась до исторического минимума благодаря широкому охвату тестирования и увеличению числа пациентов, получающих антиретровирусную терапию.