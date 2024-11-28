Американские учёные подтвердили высокую эффективность нового препарата от ВИЧ

Американские учёные сделали значительный шаг вперёд в борьбе с ВИЧ, разработав противовирусный препарат ленакапавир. Он демонстрирует эффективность в предотвращении заражения на уровне 96-99%. Эти результаты были получены в рамках третьей фазы клинических испытаний, проведённых Университетом Эмори и другими исследовательскими центрами. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ленакапавир, созданный в 2022 году командой Gilead Sciences, работает за счёт разрушения защитной оболочки вируса иммунодефицита. Это уникальное действие препарата позволяет предотвратить формирование новых вирусных частиц, что делает его особенно эффективным.

В ходе дальнейших исследований препарат был протестирован на 3,2 тысячах участников из 88 стран, включая Аргентину, Бразилию, Мексику, ЮАР, Перу, Таиланд и США. Добровольцы получали инъекции ленакапавира каждые полгода. За год наблюдений лишь 1% участников заразились ВИЧ, тогда как в контрольной группе, принимавшей стандартные оральные препараты, было зафиксировано девять случаев заражения.

Главное преимущество ленакапавира заключается в его длительном действии: для поддержания защитного эффекта достаточно всего двух инъекций в год. Это особенно важно для людей, которые не могут регулярно принимать оральные лекарства, что часто бывает в удалённых районах с ограниченным доступом к медицинским услугам.

Профессор Карлос дель Рио из Университета Эмори отметил, что ленакапавир не только удобен в применении, но и открывает новую главу в профилактике ВИЧ. При широкой доступности препарата можно значительно снизить уровень заражений по всему миру.

Эксперты уверены, что ленакапавир способен стать ключевым инструментом в борьбе с ВИЧ, особенно в регионах, где эпидемия достигла угрожающих масштабов. Препарат уже одобрен для клинического применения в США, Канаде и странах ЕС, что открывает дорогу для его широкого внедрения и использования.