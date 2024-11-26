Медики из Уфы объяснили, можно ли заразиться ВИЧ через слёзы и укусы насекомых
ВИЧ передается всего тремя способами. Обложка © freepik.com / freepik
В рамках недели борьбы со СПИДом специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы развеяли мифы о способах передачи ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) способен долго не проявлять себя, разрушая иммунную систему незаметно для носителя.
«Можно получить ВИЧ, не подозревая этого, и можно передать ВИЧ другим, не зная об этом», — отметили медики.
ВИЧ передаётся тремя основными способами: через кровь, от матери ребёнку во время беременности или родов, и при незащищённом половом контакте. При этом заразиться вирусом через бытовые контакты нельзя. Заболевание не передается через общую посуду, пищу, воду, одежду, объятия, рукопожатия, пот, слёзы, укусы насекомых.
Знать о способах распространения ВИЧ важно не только для борьбы с инфекцией. Понимание того, как распространяется заболевание помогает уменьшить стигматизацию людей, живущих с вирусом.
Из-за особенностей протекания болезни, обследоваться на ВИЧ нужно каждый год. Сдать тест можно бесплатно и анонимно. Анализы делают в поликлиниках и в центрах по борьбе со СПИДом. Ранняя диагностика помогает своевременно начать лечение и значительно улучшить качество жизни пациента.
Есть отдельные случаи, когда пройти обследование стоит внепланово. Тест рекомендуют сдавать после татуировок или пирсинга, при планировании беременности, после незащищённого сексуального контакта или если у человека был опыт употребления инъекционных наркотиков.
Ранее ученые из США рассказали, что разработали новый препарат для профилактики ВИЧ. По словам исследователей, его эффективность достигает 100%. При этом использование препарата не повлекло никаких существенных побочных эффектов.