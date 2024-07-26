В США придумали, как лишить больных ВИЧ необходимости жить на лекарствах
Gene Therapy: Учёные из США создали избавляющую от ВИЧ вирусную частицу
Учёные из США создали вирусную частицу, которая может избавить больных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) от необходимости пожизненно принимать лекарства. Исследование специалистов Центра исследований инфекционных заболеваний (CIDR) при Университете Джорджа Мейсона и Национального центра исследований приматов Тулейна опубликовано в журнале Gene Therapy.
Речь идёт о Rev-зависимом лентивирусном векторе, который использует одноимённый белок, имеющийся у ВИЧ, для выборочного нацеливания и активации терапевтических генов в заражённых клетках. Это позволяет бороться с вирусными резервуарами, и хотя они сохраняются, заражённые клетки выпускают дефектные вирусы, что в свою очередь вызывает иммунный ответ, опосредованный нейтрализующими антителами.
Учёные назвали этот метод борьбы с вирусом "реабилитацией и искуплением" ВИЧ-резервуаров. Его уже протестировали на инфицированных приматах, и результат оказался положительным: одна из обезьян в течение двух лет после прекращения антиретровирусной терапии имела неопределяемый уровень вируса в крови и мозге. Однако подчёркивается, что этот способ требует дальнейших испытаний.
Ранее учёные из Великобритании разработали сыворотку, замедляющую старение. Она уже была опробована на лабораторных мышах, и срок их жизни значительно увеличился. Более того, подопытные грызуны не имели лишнего веса и проблем со здоровьем.
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