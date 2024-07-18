В Британии учёные научились замедлять старение мышей, и это может сработать на людях

Учёные из лаборатории британского Совета медицинских исследований (MRC) и Имперского колледжа Лондона придумали сыворотку, замедляющую старение лабораторных мышей. Судя по исследованию, опубликованному в журнале Nature, они научились блокировать выработку белка интерлейкин-11 (IL-11), также вырабатывающегося в организме человека.

У людей его количество увеличивается при достижении примерно 55 лет, что характеризуется накоплением жира в брюшной полости и печени, ослаблением мышц, нарушением обмена веществ и общим ухудшением здоровья. К слову, именно эти факторы принято считать признаками старения.

В ходе эксперимента мышам еженедельно делали инъекции антител, мешающих выработке этого белка, начиная с 75-й недели со дня рождения (примерно 55 лет, если считать "по-человечески"), и это увеличило срок их жизни до 155 недель, тогда как обычные грызуны живут примерно 120 недель. Более того, у таких мышей не было лишнего веса, проблем с активностью, зрением, слухом, седины или проплешин, у них редко диагностировали болезни, вызванные фиброзами, и хронические воспаления тканей. В целом побочных эффектов не выявлено.

По мнению авторов работы, такая сыворотка может работать и на людях. Подобные эксперименты уже ведутся. Но речь идёт об исследованиях на тему лечения фиброза лёгких и иных "старческих" заболеваний.