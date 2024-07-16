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16 июля, 10:23

Знаковое открытие!: Биологи нашли "волшебный" ген карельской берёзы

Учёные обнаружили ген узорчатости древесины карельской берёзы

Учёные обнаружили "волшебный" ген карельской берёзы. Обложка © Телеграм / Парфенчиков|Карелия

Учёные обнаружили "волшебный" ген карельской берёзы. Обложка © Телеграм / Парфенчиков|Карелия

Учёные из Карелии при совместной работе с петербургскими коллегами смогли найти новый уникальный маркер гена карельской берёзы, который отвечает за узорчатость дерева. Полноценное молекулярно-генетическое исследование провели специалисты из Института леса Карельского научного центра РАН, взяв на экспертизу почти двести образцов дерева. Биологов с открытием поздравил глава региона Артур Парфенчиков.

Ëмкости с клонами карельской берёзы. Фото © Служба научных коммуникаций КарНЦ РАН

Ëмкости с клонами карельской берёзы. Фото © Служба научных коммуникаций КарНЦ РАН

"В этих ёмкостях — клоны карельской берёзы. И наши учёные уже вплотную подошли к разгадке тайны этого удивительного дерева! Это действительно знаковое открытие — от души поздравляю команду проекта!"  написал в телеграм-канале глава Республики Карелия.

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Исследователи считают, что открытие "волшебного" гена в будущем сможет помочь восполнить ценный лесной генофонд, который успели утратить десятки лет назад. Теперь главной задачей учёных станет определить, как работает "маркер узорчатости" карельской берёзы, произрастающей в других регионах страны и мира.

Это дерево очень ценят за мраморный рисунок древесины. Карельская берёза способна проявить уникальность лишь на 8–15-й год развития. При этом её потомство может быть вообще "неузорчатым". Именно поэтому многие считали, что "индивидуальность" дерева формируют не генетические, а внешние факторы.

Ранее Life.ru рассказал о другом научном открытии, которое представляет огромное значение. Так, в Калининграде сотрудник Музея янтаря обнаружил новый род и вид древней осы. Он оказался эволюционно более совершенным, чем современные виды этих насекомых.

Наталья Афонина
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