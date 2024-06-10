Российский академик призвал изучать сознание человека как отдельную науку

Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин высказал мнение о том, что учёным пора систематизировать накопленную информацию о сознании человека и животного, сделав из этого новый раздел науки. Его слова приводит РИА "Новости".

Константин Анохин в прошлом году был научным организатором Первой международной конференции "Сознание животных" в Индии, а также в мае этого года проводил в столице Непала Катманду Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей”. По словам учёного, такие мероприятия помогут сделать новую науку о сознании целостной. На данный момент, по его мнению, она таковой не является, поскольку все специалисты, изучающие вопросы эмоций, боли, поведения, обучения и памяти у животных, представляют разные научные сообщества.

"Одни – это зоологи, ведущие полевые исследования, другие экологи, третьи лабораторные учёные, четвёртые философы, пятые изучают сознание только у человека, шестые психологи, ведущие исследование сознания в сравнительно-эволюционным аспекта, седьмые работают с сельскохозяйственными и домашними животными и так далее. Все они ездят на свои конференции и сейчас ещё мало знают об исследованиях друг друга. Их взаимодействие могло бы очень оплодотворить всю эту новую область науки", — уверен академик.

Российский учёный предлагает регулярно раз в два года проводить научные конференции, на которых всё сообщество сможет делиться идеями и обсуждать насущные вопросы. Также учёный планирует выпускать по итогам таких мероприятий монографии, которые смогут потом прочесть другие деятели науки и все, кому интересна тема. Именно это, по его мнению, поможет сформировать новый раздел изучения.

"Науку о сознании в самом широком смысле, охватывающую не только нас, людей. И речь при этом не о классификации ВАК (Высшая аттестационная комиссия. — Прим. Life.ru), а о сути этого феномена в нашем мире", — рассказывает специалист.