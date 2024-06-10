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10 июня, 01:48

Источник пока неизвестен: Учёные уловили странный повторяющийся сигнал из космоса

Conversation: Австралийские учёные поймали необычный сигнал от нейтронной звезды

Австралийские учёные Маниша Калеб и Эмиль Ленк получили необычный повторяющийся сигнал из космоса, который может исходить от нестандартной нейтронной звезды. Как рассказали исследователи в статье для издания Conversation, нельзя исключать и остальные варианты.

"Недавно мы обнаружили радиотранзиент, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше. Он не только имеет цикл продолжительностью почти час (самый долгий из когда-либо наблюдавшихся), но в течение нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего не испускает", — рассказали учёные.

Сигнал поймал телескоп в штате Западная Австралия. Исследователи обратили внимание, что такие же импульсы могут испускать нейтронные звёзды, но предполагается, что их цикл обычно так не затягивается. Учёные выдвинули и другую версию, согласно которой излучать сигнал может звезда белый карлик.

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Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказали, что тяжёлые частицы, которые вырвались из Солнца при двойной вспышке на звезде, нанесли удар по Земле.

Обложка ©

Unsplash / Alexander Andrews

Анатолий Симоненко
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