Гаджеты и самокритика: Сексолог перечислила пять «убийц» женского либидо

Женское половое влечение — это сложный и изменчивый процесс, и иногда его отсутствие невозможно устранить всего лишь одним визитом к врачу. Более того, в большинстве случаев это не связано с медицинскими причинами. В интервью Пятому каналу психотерапевт, член Европейской ассоциации психотерапии, сексолог и кризисный терапевт Елена Толстая отметила, что либидо женщины тесно связано с её эмоциональным состоянием, а также с различными обстоятельствами и внешними факторами.

Сексолог рассказала, что убивает женское либидо. Видео © 5-tv.ru

«Учёные-сексологи достаточно давно пытались выявить те самые факторы, которые проваливают женское либидо в любых ситуациях. И в результате ряда исследований им это удалось. На первом месте — это недовольство собой и своей внешностью. То есть как только вы начинаете себя критиковать и к себе придираться, вы тем самым подаёте партнёру сигнал, что вы недостойный, назовём это так, сексуальный объект», — пояснила Толстая.

На втором месте стоит недоверие: если женщина сомневается в будущем с партнёром или подозревает его в измене, это негативно сказывается на её либидо, отметила специалист. Третьим фактором является обида, которая блокирует сексуальное влечение к источнику негативных эмоций. Четвёртая проблема связана с отвлекающими гаджетами и сообщениями, которые могут снизить значимость партнёра в момент близости. Наконец, однообразие в сексуальной жизни также играет важную роль — отсутствие новизны может привести к потере интереса.