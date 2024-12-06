Сексолог раскрыл тайну полуголых девушек на просторах Интернета

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Они позволяют общаться с родственниками и друзьями, смотреть интересные видео, а также делиться своей жизнью с окружающими. Причём это не только фотографии с детьми, животными и рецепты обедов, но и весьма откровенный контент. Для большинства пользователей до сих пор остаётся непонятным, зачем девушки выставляют себя напоказ незнакомым людям. О причинах такого поведения рассказал сексолог Игорь Ляхвин.

По его словам, контент 18+ всегда направлен на привлечение внимание окружающих, попытка стать популярным. Такие люди хотят, чтобы их заметили, оценили и похвали. Публикация такого рода фотографий помогает получить комплименты и подтвердить свою привлекательность.

«Важно отметить, что в психологии всегда было так: осознание своей привлекательности и сексуальности придаёт уверенности и позволяет выразить свою индивидуальность. К тому же, молодые девушки ищут границы своей сексуальности и определяют, что для них важно и привлекательно», — отметил сексолог в беседе с RuNews24.ru.

Он добавил, что публикация откровенного контента зачастую помогает справиться с неуверенностью и принять себя такими, какие есть. Однако в этом случае важно не заиграться и не потерять индивидуальность, считает эксперт. Ведь в таком случае окружение будет воспринимать человека лишь как объект желаний, а не полноценную личность.