Сексолог посоветовала российским мужчинам не стесняться своих слёз

Мужчинам надо перестать стесняться выражать свои эмоции и чувства, потому что они — такие же люди, как и женщины. Об этом заявила Инфо24 практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

По мнению эксперта, во многих российских семьях к воспитанию мальчика относятся очень строго и холодно. С малых лет родители закладывают в голову ребёнка, что нельзя плакать, злиться и в целом надо держать все эмоции при себе. Однако это в корне неправильно. Это затрудняет эмоциональное развитие малыша, а также приводит к проблемам в отношениях с женщинами и сердечно-сосудистым патологиям в будущем.

«Эмоциональный интеллект — очень важная составляющая нашей жизни. <...> Эмоции, которые копятся внутри, не лучшим образом влияют на состояние здоровья в целом», — подытожила Миллер.

Кроме слёз и криков выплеснуть негативную энергию, которая накопилась внутри, помогает спорт. Психолог советует мужчинам заниматься различными силовыми нагрузками, тягать железо, чтобы чувствовать себя лучше при стрессе и не доводить ситуацию до пика.