«Барсик, отвернись»: Сексолог дала совет тем, кто стесняется при кошке

Ситуация, когда сексуальная жизнь проходит под взором пушистого питомца, может вызывать смущение у участников процесса. Сексолог Александра Миллер в беседе с Life.ru рассказала о простых способах отпустить ситуацию и объяснила, что о вас самих говорит такая черта, как стеснение перед Барсиком или Белкой.

Во-первых, наш эксперт рекомендует разобраться, почему такая стеснительность вообще возникает. Возможно, свою роль сыграли устаревшие установки о том, что секс — это что-то тайное и закрытое. Здесь стоит помнить, что ваши сексуальные отношения — это не только физическая близость, но и эмоциональная связь.

«Если ваш питомец рядом, то, возможно, он просто маленький наблюдатель, который, как и психотерапевт, не осуждает, а просто принимает вас такими, какие вы есть. Можно попробовать представить, что ваша кошка или собака не просто зритель, а символ доверия и принятия, что может помочь расслабиться», — рассуждает собеседница Life.ru.

Во-вторых, несмотря на то, что животные не понимают, чем таким интересным занимаются люди, может быть полезным установить границы. Cоздайте «святое пространство», где вы и ваш партнёр будете чувствовать себя свободно, а ваш питомец будет находиться в другой комнате.

Стоит учесть, что в природе нет идеальных условий для всего и иногда необычные обстоятельства могут добавить искры в отношения. Попробуйте превратить смущение в лёгкость — внесите элементы игры или юмора, которые могут помочь уменьшить напряжённость. Сексолог Александра Миллер

И, наконец, помните: ваша сексуальная жизнь — это ваше личное дело. Если присутствие питомца мешает, дайте себе право на личное пространство. Убедитесь, что вы оба чувствуете себя комфортно и безопасно. Ведь в конечном счёте ваше удовольствие и удовольствие вашего партнёра — это приоритет, и ваш питомец может немного подождать.