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15 мая, 12:39

Названы 4 причины не платить налог с продажи автомобиля

Юрист Соловьёв: Доход от продажи авто до 250 тысяч рублей не облагается налогом

Обложка © Freepik / prostooleh

Обложка © Freepik / prostooleh

Согласно российскому законодательству, при продаже автомобиля от граждан не требуется уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если машина находилась в собственности более трёх лет с момента предыдущей сделки. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв.

По словам собеседника RT, транспортное средство при продаже не облагается налогом, если доход не превышает 250 тысяч рублей. Освобождение от НДФЛ также распространяется на случаи, когда автомобиль был получен в подарок от близкого родственника или унаследован.

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Ранее были названы грузы, за перевозку которых можно угодить за решётку. В список входит довольно обширный перечень веществ и предметов, которые запрещено перевозить в легковом автомобиле. Он утверждён различными нормативно-правовыми актами, в том числе законом «О транспортной безопасности».

Борис Эльфанд
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