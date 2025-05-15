Названы 4 причины не платить налог с продажи автомобиля

Согласно российскому законодательству, при продаже автомобиля от граждан не требуется уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если машина находилась в собственности более трёх лет с момента предыдущей сделки. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв.

По словам собеседника RT, транспортное средство при продаже не облагается налогом, если доход не превышает 250 тысяч рублей. Освобождение от НДФЛ также распространяется на случаи, когда автомобиль был получен в подарок от близкого родственника или унаследован.