Названы грузы, за перевозку которых можно угодить за решётку

Российских автовладельцев предупредили, что за нарушение правил перевозки определённых видов грузов в транспортных средствах водителю может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Как отметила юрист, в список входит довольно обширный перечень веществ и предметов, которые запрещено перевозить в легковом автомобиле. Он утверждён различными нормативно-правовыми актами, в том числе законом «О транспортной безопасности».

Так, в список запрещённого попадают любые взрывчатые вещества и пиротехнические изделия (за исключением петард и фейерверков, предназначенных для личного использования); баллоны с газом; легковоспламеняющиеся жидкости в количествах, превышающих допустимые нормы для личного использования; химические вещества; а также книги, листовки и фильмы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов.

«Несанкционированная перевозка влечёт за собой серьёзные последствия, вплоть до уголовной ответственности по ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Наказывается лишением свободы на срок от 6 до 8 лет», — объяснила она.

Существуют определённые правила для транспортировки некоторых грузов. В частности, крупногабаритная техника должна быть закреплена, сыпучие вещества (такие, как цемент, песок, щебень) – герметично упакованы, а перевозка питомцев (кошек и собак) возможна только при обеспечении их безопасности.