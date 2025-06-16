Чередование циклонов: Летом в Петербурге ожидаются погодные аномалии

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге ожидается положительная температурная аномалия, при которой столбики термометров установятся на уровне примерно 20 градусов. По словам главного синоптика города Александра Колесова, в Северной столице на фоне чередования циклонов будут наблюдаться колебания температуры: одни дни окажутся чуть теплее, другие — чуть холоднее.

Однако уже во второй половине июня температура воздуха прогреется в среднем до +24 градусов. В отдельные дни можно ждать жару до 29 градусов. При этом сухая погода может смениться осадками с кратковременными дождями, а иногда возможны ливни и грозы. Температурная аномалия продолжится в июле и августе, уверен эксперт.