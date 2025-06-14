Овощи и никакого алкоголя: В Роскачестве назвали главные правила летнего рациона

Летом у россиян появляется отличная возможность насытить рацион биологически активными веществами, которые содержатся в свежих овощах, фруктах и зелени. Поэтому их потребление в жаркий сезон следует увеличить, отметила руководитель центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

«Первое правило летнего рациона — больше свежих овощей, фруктов и зелени. Они содержат не только витамины, но и много воды, что особенно важно в жару», — подчеркнула собеседница RT.

Так, огурцы, кабачки, арбузы и ягоды отлично утоляют жажду и помогают избежать обезвоживания. А зелень — петрушка, укроп, шпинат — добавляет блюдам не только вкус, но и полезные вещества, укрепляющие иммунитет. Также эксперт призвала не переходить исключительно на салаты.

По её словам, организму летом необходимы белки, поэтому рекомендуется выбирать более лёгкие их аналоги, например, заменять свинину на курицу или рыбу. Также важно включать в рацион кисломолочные продукты: кефир, натуральный йогурт и творог, которые хорошо усваиваются и способствуют поддержанию пищеварения.

Кроме того, в жаркую погоду необходимо пить достаточно воды, но не ледяной, поскольку она может вызывать спазмы. Лучше выбрать прохладную чистую воду с добавлением дольки лимона, ягод или листьев мяты для улучшения вкуса. Также специалист советует отказаться от сладкой газировки и алкоголя, так как они только увеличивают нагрузку на организм.