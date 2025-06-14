«Очень критично»: Диетолог раскрыла неочевидную опасность зелени

Лук, укроп, петрушка, шпинат и другая зелень, которую любят россияне, несмотря на всю пользу для организма, способствует сгущению крови из-за высокого содержания витамина К. Наиболее серьёзная опасность данного явления — это тромбоэмболия лёгочной артерии, предупредила диетолог Анна Белоусова.

«Зелёный лучок, укроп, петрушка, салатик, щавель, шпинат, если кто-то выращивает, и замечательная молодая крапивка, из которой сейчас все варят щи, — вот это всё богатые источники витамина К. Если ещё при этом заливаться зелёным чаем, то будет очень критично», — подчеркнула собеседница «Царьграда».