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14 июня, 09:11

«Очень критично»: Диетолог раскрыла неочевидную опасность зелени

Диетолог Белоусова: Лук, укроп, петрушка и шпинат способствуют сгущению крови

Зелень. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Зелень. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Лук, укроп, петрушка, шпинат и другая зелень, которую любят россияне, несмотря на всю пользу для организма, способствует сгущению крови из-за высокого содержания витамина К. Наиболее серьёзная опасность данного явления — это тромбоэмболия лёгочной артерии, предупредила диетолог Анна Белоусова.

«Зелёный лучок, укроп, петрушка, салатик, щавель, шпинат, если кто-то выращивает, и замечательная молодая крапивка, из которой сейчас все варят щи, — вот это всё богатые источники витамина К. Если ещё при этом заливаться зелёным чаем, то будет очень критично», — подчеркнула собеседница «Царьграда».

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Борис Эльфанд
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