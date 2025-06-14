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14 июня, 06:13

Врач назвала главные условия, при которых человек никогда не станет донором крови

Врач Уланкина: Донорами крови не могут стать люди с ВИЧ, гепатитом, туберкулёзом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина озвучила основные требования к тем, кто планирует стать донорами крови. В беседе с RT она отметила, что прежде всего это касается общих параметров — возраста, веса, состояния здоровья и уровня гемоглобина в крови.

«Чтобы процедура прошла без опасных последствий для здоровья донора, его возраст на момент сдачи должен быть более 18 лет, а вес — не менее 50 кг. Важен и уровень гемоглобина в крови: не ниже 130 г/л для мужчин и 120 г/л для женщин», — отметила она.

Также специалист рассказала, при каких условиях человек никогда не сможет сдать кровь для помощи другим.

Безопасность реципиента — один из основных факторов при отборе доноров крови. Поэтому стать им невозможно при наличии таких заболеваний, как ВИЧ, гепатиты, туберкулёз, онкологические и некоторые сердечно-сосудистые патологии. Эти состояния являются абсолютными противопоказаниями.

Кроме того, существуют ситуации, требующие временной отсрочки от донорства. К ним относятся: недавнее выздоровление после ОРВИ (человек не допускается до полного восстановления), период в 12 месяцев после любой хирургической операции. Также донорами не могут стать кормящие матери — им разрешено сдавать кровь лишь после трёх месяцев после завершения вскармливания.

Россиянам рассказали, на какие бонусы могут рассчитывать доноры крови
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Ранее Life.ru писал о том, как образ жизни человека влияет на состояние крови. Вредные привычки — например, курение — делает кровь вязкой и повышает риски образования тромбов. Также негативно сказывается недостаток сна, направильное питание и отсутствие физической активности.

Ольга Сливченко
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