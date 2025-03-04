Врач рассказал, как простые привычки меняют нашу кровь

Каждому человеку необходимо поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы для того, чтобы его кровь правильно функционировала в организме. Ключевую роль в способности крови играет наш образ жизни, который способен ухудшить состояние кровеносной системы, рассказал aif.ru заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, эксперт проекта о донорстве «+Я», доктор медицинских наук, профессор Алексей Купряшов.

«Курение, например, делает кровь более вязкой и повышает риски образования тромбов. А ещё табачный дым содержит оксид углерода — угарный газ. Он образует соединение с гемоглобином в эритроцитах, и «связанные», таким образом, кровяные клетки не могут выполнять свою работу: разносить кислород. Концентрация «связанных» угарным газом клеток в крови курильщика составляет 5–15%, но может доходить до 20%, а это уже показатель, характерный для лёгкого отравления», — отметил врач, добавив, что курение также провоцирует развитие атеросклероза, который, в свою очередь, нарушает кровоснабжение органов.

Кроме того, на функции крови негативно влияют недостаток сна, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни. Физическая активность помогает сердцу прокачивать кровь, а длительное сидение на месте создаёт дополнительную нагрузку на сердечную мышцу. Спортом рекомендуется заниматься не менее двух раз в неделю и стараться двигаться каждый день.

Специалист подчеркнул, что рацион питания должен быть сбалансированным и включать все необходимые микроэлементы. Дефицит железа или фолиевой кислоты может привести к анемии или повреждению сосудов, а чрезмерное потребление жирной пищи приведёт к метаболическим нарушениям, таким как атеросклероз и диабет. В то же время опасен и недостаток жиров, так как они необходимы для поддержания эластичности сосудов и укрепления их стенок.