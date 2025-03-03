«Человек с золотой рукой»: Умер австралиец, чья кровь спасла свыше 2 млн младенцев

В Австралии скончался один из самых выдающихся доноров крови в мире. Плазма 88-летнего австралийца Джеймса Харрисона спасла жизни более двух миллионов младенцев. О его кончине в доме престарелых в Новом Южном Уэльсе, рассказала семья Харрисона в интервью Би-би-си.

Харрисона в Австралии называли «человеком с золотой рукой». Он обладал редким антителом Anti-D, которое используется для производства лекарств, назначаемых беременным женщинам с целью предотвращения гемолитической болезни плода и новорожденного. Это заболевание может развиваться в утробе из-за несовместимости эритроцитов матери и ребёнка, когда иммунная система женщины воспринимает клетки плода как угрозу. В результате у новорожденного могут возникнуть серьёзные проблемы, такие как анемия и сердечная недостаточность, а в редких случаях это может привести к летальному исходу.

Несмотря на то, что врачи не могут точно объяснить, почему у Харрисона было так много антител Anti-D, его история вдохновляет многих и подчёркивает важность донорства крови. В Австралии всего около 200 доноров с аналогичными характеристиками, что делает вклад Харрисона особенно ценным.