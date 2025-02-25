В США умер спецагент, защищавший чету Кеннеди во время нападения

На 94-м году жизни скончался агент Секретной службы США Клинт Хилл, который охранял 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди в день его убийства и пытался собой заслонить его жену Жаклин. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на заявление ведомства.

«Клинт Хилл, агент Секретной службы, побежавший под пулями, чтобы заслонить президента Джона Кеннеди и первую леди 22 ноября 1963 года в Далласе, скончался», — указано в статье.

В американском ведомстве уточнили, что карьера специалиста стала примером высочайших идеалов государственной службы. В США скорбят о потере уважаемого коллеги и дорогого друга, чей вклад в агентство и страну навсегда останется в памяти, отметили в Секретной службе.

По данным телеканала, в день убийства президента Кеннеди объектом охраны агента была жена американского лидера — Жаклин. Перед совершением покушения Клинт был в авто, следовавшем сразу за кортежем президента. После того как раздались выстрелы, агент выскочил из машины и запрыгнул на авто четы Кеннеди. Он прикрыл собой первую леди и раненого Кеннеди, но не успел спасти его.

Авторы статьи дополнили, что вместе с женой агент написал книгу «Пять дней в ноябре», где подробно изложил подробности того события. Кроме того, Хилл отверг любые теории заговора, которые долгое время окружали смерть Кеннеди.