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7 июня, 11:00

Пальмовое масло, сахар и Е-добавки: Эксперт разобрала составы шоколадных батончиков известных марок

SHOT ПРОВЕРКА: Батончики популярных брендов могут действовать как слабительное

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Определённые компоненты шоколадных батончиков могут действовать как слабительное. Об этом пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, разобрав совместно с диетологом составы сладостей пяти наиболее популярных брендов.

  • Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Разбор состава шоколадного батончика. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

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Анализ сладких батончиков, проведённый Еленой Мясниковой из РЭУ им. Плеханова, выявил серьёзные риски для здоровья, связанные с некоторыми компонентами. Особую тревогу вызвал батончик GOODMIX, признанный самым калорийным. Эксперт подчёркивает, что регулярное употребление этого продукта, богатого сахаром, пальмовым маслом и гидрокарбонатом натрия, может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и повышению уровня холестерина.

Батончик «СТЕП» содержит наибольшее количество пищевых добавок с индексом «Е». При этом, по мнению эксперта, он является относительно безопасным, поскольку используемые добавки считаются полезными и улучшают усвоение продукта. Однако, специалист предупреждает, что даже «полезные» добавки могут иметь нежелательные эффекты. Например, избыточное потребление Е319 может вызвать расстройство желудка, а Е422, содержащийся в батончике BOUNTY, может способствовать несварению.

При этом большая часть батончиков, попавшая на экспертизу, грешит пальмовым маслом в составе. Оно, как поясняет специалист, значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому к выбору сладостей лучше подходить с осторожностью.

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Мария Любицкая
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