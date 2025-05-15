Глава Минздрава привёл «‎ужасающие цифры» о привычках россиян

Жители страны потребляют впятеро больше сахара и в два с половиной раза больше соли, чем предписывают медицинские рекомендации специалистов. Это катастрофическое превышение нормы, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире «Россия 24».

«Говоря о пищевых привычках, я назову совершенно, на мой взгляд, ужасающие цифры. Сегодня население нашей страны потребляет сахара в пять раз больше от норм, рекомендуемых медицинскими работниками, специалистами в этой области. В два с половиной раза больше [нормы] потребляет соли», – предупредил глава Минздрава.

Министр подчеркнул, что такой избыток не может пройти бесследно для здоровья. Привычка досаливать блюда и увлечение сладкими напитками и продуктами является реальной угрозой.