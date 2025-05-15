Глава Минздрава привёл «ужасающие цифры» о привычках россиян
Глава Минздрава Мурашко: Россияне стали употреблять в пять раз больше сахара
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Жители страны потребляют впятеро больше сахара и в два с половиной раза больше соли, чем предписывают медицинские рекомендации специалистов. Это катастрофическое превышение нормы, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире «Россия 24».
«Говоря о пищевых привычках, я назову совершенно, на мой взгляд, ужасающие цифры. Сегодня население нашей страны потребляет сахара в пять раз больше от норм, рекомендуемых медицинскими работниками, специалистами в этой области. В два с половиной раза больше [нормы] потребляет соли», – предупредил глава Минздрава.
Министр подчеркнул, что такой избыток не может пройти бесследно для здоровья. Привычка досаливать блюда и увлечение сладкими напитками и продуктами является реальной угрозой.
Помимо перебора с вредным, россияне также испытывают серьёзный дефицит полезных продуктов в рационе. По словам Мурашко, по стране зафиксирован существенный недобор по ягодам – около 60–65% от нормы, и по овощам – до 70%. К тому же, в последние годы заметно снизилось потребление рыбы. А по мясным продуктам, наоборот, отмечается переизбыток: россияне едят мяса почти на 6% больше рекомендованных объёмов.
Некоторые продукты перестали быть доступными из-за повышения цен, однако в мае упадёт стоимость огурцов, томатов и других тепличных овощей. Кроме того, куда приятнее будет цена на клубнику. Финансовые эксперты считают, что её можно будет купить в мае в два-три раза дешевле.