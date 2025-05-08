В Госдуме предложили зафиксировать цены на социально значимые продукты питания для детей

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили установить фиксированные цены на базовые продукты детского питания. Инициатива была направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает 360.ru.

В своем обращении к вице-премьеру парламентарии подчеркнули серьёзный рост стоимости детского питания за последние годы – на 45-67%. Этот показатель значительно опережает темпы инфляции, превышая их в два-три раза. Дополнительную сложность создаёт высокая зависимость рынка: до 40% сырья импортируется, а 80% продукции представлено зарубежными брендами.

Для решения проблемы депутаты предложили конкретный механизм: разработку государственной программы поддержки отечественного производства социально значимого детского питания.

«Представляется целесообразным разработать программу государственной поддержки производства социально значимых продуктов детского питания, которая установит фиксированные цены на продукты под брендом «Российское качество», — сказано в обращении.