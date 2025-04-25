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Регион
Опубликовано 25 апреля 2025, 14:05
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В Госдуме указали на виновников дорожающих продуктов питания

Депутат Делягин предложил способ снизить цены на продукты за один месяц

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В России следует предоставить ФАС полномочия для анализа структуры ценообразования и ограничения произвола со стороны монополий — только в этом случае можно добиться снижения цен в магазинах в кратчайшие сроки. Такое мнение в беседе с НСН высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он отметил, что необходимо активнее бороться с монопольным диктатом и привёл в пример Германию 90-х годов, где после резкого скачка цен власти не только вернули цены на прежний уровень, но и начали расследовать причины их нестабильности.

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Делягин считает, что именно монополии являются основными виновниками роста цен, указывая, что они порой «продают сталь по цене золота». Также депутат обратил внимание на необходимость реформирования налогово-таможенной системы, которую он охарактеризовал как «колониальную». Он подчеркнул важность развития собственного производства ключевых видов сырья, которые сейчас импортируются, несмотря на экономическую нецелесообразность.

«Всех этих мер достаточно. И реализовать их можно за месяц — было бы желание», — резюмировал Делягин.

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Марина Фещенко
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