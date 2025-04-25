В Госдуме указали на виновников дорожающих продуктов питания

В России следует предоставить ФАС полномочия для анализа структуры ценообразования и ограничения произвола со стороны монополий — только в этом случае можно добиться снижения цен в магазинах в кратчайшие сроки. Такое мнение в беседе с НСН высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он отметил, что необходимо активнее бороться с монопольным диктатом и привёл в пример Германию 90-х годов, где после резкого скачка цен власти не только вернули цены на прежний уровень, но и начали расследовать причины их нестабильности.

Делягин считает, что именно монополии являются основными виновниками роста цен, указывая, что они порой «продают сталь по цене золота». Также депутат обратил внимание на необходимость реформирования налогово-таможенной системы, которую он охарактеризовал как «колониальную». Он подчеркнул важность развития собственного производства ключевых видов сырья, которые сейчас импортируются, несмотря на экономическую нецелесообразность.

«Всех этих мер достаточно. И реализовать их можно за месяц — было бы желание», — резюмировал Делягин.