В Госдуме предложили убрать дорогие товары из базовой продуктовой корзины россиян

Перечень социально значимых товаров, на стоимость которых может влиять государство, вероятно, изменят впервые за 15 лет. Об этом в беседе с сайтом MK.ru рассказал депутат Госдумы Сергей Лисовский.

Власти хотят убрать из списка продукты, которые не могут позволить себе малообеспеченные слои населения, например, фермерское молоко и премиальная говядина. Вместо этого регулировать цены следует на самые необходимые товары — хлеб, курицу и картошку.

«Должны остаться действительно необходимые людям товары — с точки зрения содержания белка, полезных веществ. То есть — то, что массово потребляется, то, что доступно по цене. Вот тушка птицы, например, не разделка, не грудка без кожи — это уже премиум», — отметил парламентарий.

В список следует добавить то, что реально необходимо людям, как это делали в Советском Союзе. Государство способно сделать так, чтобы эти продукты продавались по доступным ценам, считает Лисовский. Парламентарий дополнил, что список социально-значимых товаров не обновлялся с 2010 года из-за опасений чиновников столкнуться с критикой, а также из-за разногласий между ведомствами.