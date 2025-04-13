Названы 4 главные ошибки при походе за продуктами в магазин, из-за которых вы тратите лишние деньги

Поход за продуктами — будничное занятие, которому, казалось бы, не нужно учиться. Однако, чтобы рационально распоряжаться бюджетом, при этом полноценно и разнообразно питаться, необходимо относиться к фуд-шопингу ответственно. Об этом в разговоре с Life.ru рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева. Эксперт перечислила главные ошибки россиян при походе в магазин.

Не планировать бюджет

«Одно из самых базовых правил похода за продуктами — заранее оценить потенциальные расходы. Перед тем как отправиться в магазин, стоит составить список продуктов и обдумать примерную сумму, которую вы хотите потратить. Это поможет не забыть нужное и не набрать в корзину лишнего. Чтобы «прицениться», можно использовать онлайн-каталоги магазинов. Так вы сможете понять, на какую сумму рассчитывать, и узнать, где тот или иной товар может быть выгоднее», — посоветовала эксперт.

Идти в магазин на голодный желудок

Поход за продуктами на голодный желудок — еще одна распространенная ошибка. Голод провоцирует желание купить больше, чем нужно, особенно «быстрых» перекусов: чипсов, сладостей или других снеков. Наш мозг выбирает быстро усваиваемые продукты, чтобы организм скорее получил свои калории. Однако и насыщение от них длится недолго, и вам снова захочется что-то съесть. Чтобы избежать этого, лучше перекусить перед тем, как отправляться за покупками, отметила Матвеева.

Не пользоваться дополнительными средствами экономии

По словам собеседницы Life.ru, важным аспектом любого похода за продуктами является цена. Сегодня кешбэк-сервисы и программы лояльности, пожалуй, являются основным способом совершать покупки выгоднее. Например, они позволяют копить кешбэк и тратить его на следующий поход в магазин. Кроме того, в магазинах часто можно встретить «специальные предложения» или другие скидки и акции.

Покупать только известные бренды

«Зачастую многие покупатели отдают предпочтение продуктам популярных брендов, так как они кажутся знакомыми и привычными, а соответственно, более качественными. Однако существуют товары собственных торговых марок магазинов, которые могут быть не столь известны, но не уступают по качеству. А по стоимости даже выигрывают — они дешевле, так как в цену не входят расходы на продвижение и маркетинг. Кроме того, такие товары могут быть представлены в разных категориях — от мясных изделий до молочных продуктов, что позволяет сэкономить на каждом элементе корзины», — заключила финансовый консультант.