Россиянам рассказали, как экономить на еде до 20 тысяч в месяц без отказа от любимых продуктов

Многие россияне стремятся сократить свои расходы на продукты на 10-20 тысяч рублей в месяц. Маркетолог Елизавета Волошанина знает, как экономить в магазинах без отказа от любимых продуктов. В частности, она рекомендует приобретать свежие товары каждый день, но основную массу закупать на несколько дней или даже на неделю вперёд, что поможет лучше контролировать расходы.

Также собеседница RG.ru предостерегает от привязанности к одному магазину, поскольку это может вызвать желание купить новые товары из любопытства. По её словам, нужно всегда составлять список продуктов, так как маркетологи создают обстановку, которая отвлекает от рационального выбора и побуждает к покупке лишнего. Однако понимание маркетинговых уловок поможет сэкономить. Кроме того, важно сравнивать цены акционных товаров и обычных товаров — они не всегда отличаются.