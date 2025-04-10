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10 апреля, 07:44

Россиянам рассказали, как экономить на еде до 20 тысяч в месяц без отказа от любимых продуктов

Маркетолог Волошанина объяснила, как экономить на еде до 20 тысяч рублей в месяц

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Многие россияне стремятся сократить свои расходы на продукты на 10-20 тысяч рублей в месяц. Маркетолог Елизавета Волошанина знает, как экономить в магазинах без отказа от любимых продуктов. В частности, она рекомендует приобретать свежие товары каждый день, но основную массу закупать на несколько дней или даже на неделю вперёд, что поможет лучше контролировать расходы.

Также собеседница RG.ru предостерегает от привязанности к одному магазину, поскольку это может вызвать желание купить новые товары из любопытства. По её словам, нужно всегда составлять список продуктов, так как маркетологи создают обстановку, которая отвлекает от рационального выбора и побуждает к покупке лишнего. Однако понимание маркетинговых уловок поможет сэкономить. Кроме того, важно сравнивать цены акционных товаров и обычных товаров — они не всегда отличаются.

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«Самое радикальное решение — подсчитать свои КБЖУ, чтобы понимать, сколько в день вам нужно углеводов, жиров и белка. При сильном дефиците чего-либо, вам может сильно хотеться быстрых углеводов — по этой причине вы можете тратить огромные суммы на булочки, круассаны, конфеты, шоколадки, пирожки, но не наедаться ими и покупать их снова и снова, а организму всего-то нужен был белок», — объяснила маркетолог.

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Борис Эльфанд
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