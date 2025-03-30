ЖКХакинг: Россиянам объяснили, как вычеркнуть лишние платежи из квитанций и сэкономить

Счета за коммунальные услуги часто становятся серьёзной статьёй расходов, но грамотный подход позволяет сократить эти затраты. Руководитель направления ЖКХ СБЕ «Полимерные мембраны и PIR» ТЕХНОНИКОЛЬ Никита Аброськин в беседе с Life.ru объяснил, как снизить платежи без ущерба для комфорта.

Один из действенных способов экономии — отказ от устаревших услуг. Например, многие до сих пор платят за радиоточку, хотя ею не пользуются. Ежемесячный платёж за эту услугу в разных регионах может превышать 100 рублей, что за год выливается в значительную сумму. Для отказа необходимо подать заявление в МФЦ или центр «Мои документы» с оплатой госпошлины.

Однако существуют услуги, от оплаты которых отказаться невозможно. Лифт, даже если вы живёте на первом этаже и никогда им не пользуетесь, относится к общедомовому имуществу. Законодательство обязывает всех собственников участвовать в содержании такого оборудования, включая текущий ремонт и обслуживание.

Особое внимание эксперт советует уделять изучению квитанций. Появление новых непонятных строк с аббревиатурами или резкое увеличение платежей более чем на 30% — повод обратиться в управляющую компанию за разъяснениями. Такая бдительность поможет избежать необоснованных начислений.

Существует много способов сэкономить, причём практически по всем статьям расходов на ЖКХ. Самый простой и известный пример — заменить лампы накаливания на светодиоды, которые и служат дольше, и энергии потребляют в разы меньше. Экономии воды способствует установка на кранах так называемых аэраторов. Никита Аброськин Руководитель направления ЖКХ СБЕ «Полимерные мембраны и PIR» ТЕХНОНИКОЛЬ

Для жителей холодных квартир (особенно на первых/последних этажах и в угловых помещениях) эффективным решением станет внутреннее утепление стен. Современные теплоизоляционные материалы, такие как термоплиты LOGICPIR толщиной 20-30 мм, позволяют значительно снизить теплопотери без существенного уменьшения жилой площади. Эти материалы обладают низкой теплопроводностью и просты в монтаже.

Для максимального эффекта эксперт рекомендуется утеплять всю комнату по периметру, создавая эффект «термоса». Если такой возможности нет, достаточно обработать только самые холодные поверхности — наружные стены или пол.

«Это уже позволит создать в помещении более комфортную обстановку и сократить затраты на отопление», — заключил Аброськин.