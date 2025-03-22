Россиянам рассказали, когда ждать следующего подорожания коммуналки
Депутат Госдумы Кошелев напомнил об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 11,9%
В России с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Индексация затронет газ, электричество, воду и отопление. Об этом сообщил первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9%», — рассказал парламентарий РИА «Новости», добавив, что этот процент является усреднённым по стране.
Параллельно в Госдуме ищут способы приструнить недобросовестные управляющие компании. Так, депутаты от ЛДПР предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ. Поводом стали многочисленные жалобы граждан на бездействие и халатность УК.
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