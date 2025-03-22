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Регион
22 марта, 02:31

Россиянам рассказали, когда ждать следующего подорожания коммуналки

Депутат Госдумы Кошелев напомнил об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 11,9%

В России с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Индексация затронет газ, электричество, воду и отопление. Об этом сообщил первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9%», — рассказал парламентарий РИА «Новости», добавив, что этот процент является усреднённым по стране.

Названы услуги в квитанциях ЖКХ, за которые можно не платить
Названы услуги в квитанциях ЖКХ, за которые можно не платить

Параллельно в Госдуме ищут способы приструнить недобросовестные управляющие компании. Так, депутаты от ЛДПР предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ. Поводом стали многочисленные жалобы граждан на бездействие и халатность УК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Антон Голыбин
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