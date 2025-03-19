Названы услуги в квитанциях ЖКХ, за которые можно не платить

Не все услуги, указанные в платёжных документах, требуют обязательной оплаты. Об этом рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Управляющие компании часто включают в квитанции услуги, как консьерж и кабельное телевидение, без согласия жильцов. Это вводит некоторых жителей, особенно пожилых, в заблуждение. Они считают эти услуги обязательными.

«Значительная часть жильцов принимает все перечисленные услуги за обязательные коммунальные платежи», — приводит слова юриста «Прайм».

Конституционный суд уточнил, что подобные услуги могут входить в квитанции только с согласия жильцов. Это укрепляет права потребителей и предотвращает недобросовестные действия управляющих компаний.

Обязательными остаются лишь основные коммунальные услуги: свет, тепло, водоснабжение и вывоз мусора. Дополнительные услуги, такие как кабельное ТВ, должны обсуждать на общем собрании собственников.

С 1 сентября 2025 года планируют ввести новый законопроект, который запретит навязывать дополнительных услуг в сфере ЖКХ.