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19 марта, 03:37
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Названы услуги в квитанциях ЖКХ, за которые можно не платить

Юрист Осянин: Платить за радио, консьержа и ТВ в квитанциях ЖКХ не обязательно

Не все услуги, указанные в платёжных документах, требуют обязательной оплаты. Об этом рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Управляющие компании часто включают в квитанции услуги, как консьерж и кабельное телевидение, без согласия жильцов. Это вводит некоторых жителей, особенно пожилых, в заблуждение. Они считают эти услуги обязательными.

«Значительная часть жильцов принимает все перечисленные услуги за обязательные коммунальные платежи»,приводит слова юриста «Прайм».

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Конституционный суд уточнил, что подобные услуги могут входить в квитанции только с согласия жильцов. Это укрепляет права потребителей и предотвращает недобросовестные действия управляющих компаний.

Обязательными остаются лишь основные коммунальные услуги: свет, тепло, водоснабжение и вывоз мусора. Дополнительные услуги, такие как кабельное ТВ, должны обсуждать на общем собрании собственников.

С 1 сентября 2025 года планируют ввести новый законопроект, который запретит навязывать дополнительных услуг в сфере ЖКХ.

Параллельно в Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ. Инициатива связана жалобами граждан на бездействие и халатность со стороны управляющих компаний.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Лия Мурадьян
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