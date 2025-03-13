Россиян предупредили о неприятных последствиях неуплаты за ЖКХ

При несвоевременной оплате коммунальных услуг потребителям начисляются пени, а если сформируется большая задолженность, управляющая компания (УК) получает право обратиться в суд. Об этом рассказал юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ Андрей Фрадкин.

«Согласно ст. 153 ЖК РФ, граждане обязаны оплачивать ЖКУ в установленный срок и в полном объёме. По общему правилу, вносить плату за коммуналку нужно до десятого числа следующего месяца — с 11-го уже начинает формироваться задолженность. Но иногда сроки могут быть другими, предусмотренными договором с управляющей компанией или поставщиками коммунальных услуг. Так что обязательно ознакомьтесь с документами, которые есть у вас на руках», — призвал он в беседе с «Газетой.ru».

Пени начинают начисляться уже после двухмесячной неоплаты счетов. Штрафы растут тем существеннее, чем дольше человек уклоняется от своих обязательств по оплате. С 31-го дня просрочки пени высчитываются по формуле 1/300 ставки ЦБ РФ, а с 91-го — 1/130 ставки. Важно понимать, что штрафы применяются только в отношении оплаты услуг, указанных в статье 154 ЖК РФ, например водоснабжение, электроэнергию и газ. А вот за домофон выплачивать пени не придётся — его просто отключат.

Если плательщик будет игнорировать извещения от управляющей компании с призывом оплатить задолженности, через два месяца ему могут приостановить предоставление коммунальных услуг, пока он полностью не рассчитается. На деле до такого доходит редко в связи с техническими сложностями. Также УК может затребовать долг через суд. Если сумма менее 500 тысяч рублей, но взыскание обычно происходит в рамках упрощённой схемы — через судебный приказ. В этом случае присутствие участников процесса не требуется. Суды почти всегда принимают сторону УК, потому что своевременная оплата ЖКХ — ответственность собственника.