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Регион
28 февраля, 11:34

Жителей Подмосковья предупредили о повышении тарифов ЖКХ

Regions.ru: В Подмосковье тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 13,3%

С 1 июля 2025 года в России будут индексированы тарифы ЖКХ, согласно утверждённым Правительством РФ показателям. Заметнее всех рост цен на коммунальные услуги заметят жители Татарстана и Москвы — 17,5% и 15% соответственно. Однако и в Подмосковье ожидается рекордный взлёт — 13,3%.

Как сообщает интернет-издание Regions.ru, от обозначенного потолка цен предельно можно будет отклониться на пять процентов. Это значит, что фактическая стоимость коммунальных услуг в Подмосковье может вырасти на 18,3%. А в реальном выражении речь идёт о подорожании тарифов на 1064 или 1464 рубля при предельном значении.

Эксперты объяснили россиянам, как и почему вырастут платежи за ЖКХ в 2025 году
Эксперты объяснили россиянам, как и почему вырастут платежи за ЖКХ в 2025 году

Напомним, ранее в Госдуме предложили передать регионам России контроль за ЖКХ. Там уточнили, что субъекты РФ не всегда повышают тарифы до разрешённого правительством потолка.

Обложка ©

pixabay / geralt

Борис Эльфанд
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