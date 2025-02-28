Жителей Подмосковья предупредили о повышении тарифов ЖКХ

С 1 июля 2025 года в России будут индексированы тарифы ЖКХ, согласно утверждённым Правительством РФ показателям. Заметнее всех рост цен на коммунальные услуги заметят жители Татарстана и Москвы — 17,5% и 15% соответственно. Однако и в Подмосковье ожидается рекордный взлёт — 13,3%.

Как сообщает интернет-издание Regions.ru, от обозначенного потолка цен предельно можно будет отклониться на пять процентов. Это значит, что фактическая стоимость коммунальных услуг в Подмосковье может вырасти на 18,3%. А в реальном выражении речь идёт о подорожании тарифов на 1064 или 1464 рубля при предельном значении.