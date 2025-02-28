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Регион
28 февраля, 08:50

В Госдуме предложили передать регионам России контроль за ЖКХ

Депутат Разворотнева предложила передать регионам России контроль за ЖКХ

Контроль за сферой ЖКХ можно полностью передать регионам России, установив ответственность глав субъектов и внедрив соответствующую оценку KPI для губернаторов. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она также предложила отказаться от принятия решений по ЖКХ на федеральном уровне.

Парламентарий обратила внимание, что утверждённое Правительством РФ одномоментное повышение тарифов ЖКХ по всей стране в июле вызвало панику среди населения. Тем не менее, регионы не всегда повышают тарифы до разрешённого потолка. Поэтому она уверена, что субъекты РФ должны принимать решения самостоятельно, но с учётом строгого аудита.

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«Провели аудит, приняли долгосрочную инвестиционную программу, утвердили долгосрочный тариф с обязательным подтверждением выполнения программ. Пожалуйста, занимайтесь. Но только точечно, а не по всей стране и не сразу, потому что это такой спусковой крючок для инфляции, когда одновременно по всей стране тарифы растут, не говоря уже о настроении граждан», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Напомним, с 1 марта 2025 года в России изменится порядок оплаты за отопление. Теперь гражданам зимой придётся платить больше, однако оплата станет сезонной. Депутат Разворотнева уверена, что новый порядок оплаты за отопление будет прозрачнее.

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pixabay / delo

Борис Эльфанд
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