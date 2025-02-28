В Госдуме предложили передать регионам России контроль за ЖКХ

Контроль за сферой ЖКХ можно полностью передать регионам России, установив ответственность глав субъектов и внедрив соответствующую оценку KPI для губернаторов. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она также предложила отказаться от принятия решений по ЖКХ на федеральном уровне.

Парламентарий обратила внимание, что утверждённое Правительством РФ одномоментное повышение тарифов ЖКХ по всей стране в июле вызвало панику среди населения. Тем не менее, регионы не всегда повышают тарифы до разрешённого потолка. Поэтому она уверена, что субъекты РФ должны принимать решения самостоятельно, но с учётом строгого аудита.