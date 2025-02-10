Названы плюсы новой системы платежей за отопление, вступающей в силу 1 марта

Новая система оплаты отопления, когда платежи станут начислять по факту, а не равномерными частями на протяжении года, будет более ясной и не имеющей подводных камней. Об этом рассказала РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Система оплаты по факту более понятна в расчётах и прозрачна. Таким образом граждане смогут проверить, какими были реальные показания приборов учёта, и сравнить то, что ему написали в платёжке. Расчёты между управляющими компаниями и ресурсниками тоже будут более понятны», — поделилась она.

По её словам, когда человек увидит фактические расходы на отопление, то сможет принять решение, например, об улучшении энергоэффективности дома, тогда как при равномерных платежах в течение года очень трудно оценить реальные затраты.