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10 февраля, 00:52

Зимой придётся платить больше: В России изменятся правила оплаты за отопление

Депутат Якубовский: С 1 марта оплата за отопление в России станет сезонной

Радиатор отопления. Обложка © freepik / freepik

Радиатор отопления. Обложка © freepik / freepik

С 1 марта 2025 года в России изменится порядок оплаты за отопление. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Теперь платежи будут взиматься только в те месяцы, когда тепло подаётся в квартиры, а равномерное распределение оплаты на весь год будет запрещено.

«В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подаётся в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платёж показаниям приборов учёта», — сказал Якубовский в беседе с РИА «Новости».

Однако он отметил, что такая система не лишена недостатков. Теперь в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем при равномерной оплате.

C 1 марта вступают в силу новые законы о ЖКХ. Что изменится в квитанциях и правилах оплаты
C 1 марта вступают в силу новые законы о ЖКХ. Что изменится в квитанциях и правилах оплаты

Ранее юрист назвал способы сэкономить на коммунальных платежах. По словам эксперта, в первую очередь надо установить счётчики на воду и отопление. Также можно сэкономить, поставив энергосберегающие лампочки по всему дому.

Артём Гапоненко
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