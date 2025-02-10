Зимой придётся платить больше: В России изменятся правила оплаты за отопление

С 1 марта 2025 года в России изменится порядок оплаты за отопление. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Теперь платежи будут взиматься только в те месяцы, когда тепло подаётся в квартиры, а равномерное распределение оплаты на весь год будет запрещено.

«В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подаётся в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платёж показаниям приборов учёта», — сказал Якубовский в беседе с РИА «Новости».

Однако он отметил, что такая система не лишена недостатков. Теперь в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем при равномерной оплате.