Эксперты объяснили россиянам, как и почему вырастут платежи за ЖКХ в 2025 году

В России грядёт повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщают эксперты, в 2025 году сумма в платёжках увеличится на 20–30% в сравнении с прошлым годом. Многие факторы повлияли на стремительный рост коммунальных платежей: в том числе инфляция, растущие затраты на содержание и ремонт жилья, а также общая политика повышения тарифов. На сайте MK.ru рассказали, почему цены на оплату ЖКХ растут, а также насколько увеличится общий платёж в текущем году.

Россияне привыкли, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются ежегодно, но происходит это поэтапно. Хотя многие готовятся к июльскому росту, изменения могут происходить и в другие месяцы. Традиционно в январе увеличиваются расходы на содержание и ремонт общего имущества, включая уборку, лифты и капремонт. С июля дорожают сами коммунальные услуги: отопление, вода, газ и электричество. В 2025 году, по данным правительства, средний рост составит 11,9%. Региональные власти могут корректировать тарифы в течение года из-за изменения цен на ресурсы, программ модернизации и бюджетного финансирования.

Некоторые эксперты считают, что сумма в платёжках может резко подскочить на 20–30% без значительного улучшения качества оказания услуг. Другие специалисты дают более осторожные прогнозы, предрекая рост на 15%.

Цены на услуги ЖКХ растут из-за общего подорожания товаров и услуг в стране. Инфляция 2024 года, близкая к 10%, выросли цены на широкий спектр благ, включая ремонт и обслуживание домов, повысились зарплаты коммунальщиков. Электроэнергия, услуги по вывозу мусора тоже дорожают и бьют по платёжкам.

Необходимы вложения в капитальный ремонт и обновление устаревшего жилищного фонда. В связи с этим управляющие компании вынуждены включать в тарифы расходы на ремонт инженерных сетей, фасадов, лифтов и прочие неотложные работы. Вдобавок ко всему государство снижает финансирование ЖКХ, фактически перекладывая бремя расходов на плечи граждан. Хотя предполагается, что собственники должны активно участвовать в содержании своих домов, реальность такова, что большинство жителей остаются пассивными.

Увы, но снижения тарифов ЖКХ в ближайшие годы ждать не стоит — таков пессимистичный прогноз председателя Жилищного союза и члена комитета по ЖКХ ТПП РФ Константина Крохина. Но эксперты уверены: жильцы могут сами повлиять на ситуацию. Активность собственников в управлении домом не снизит платежи, но сделает их понятнее и справедливее.

Есть несколько вариантов решения проблемы: первый — перейти на прямые договоры с поставщиками ресурсов, минуя наценки УК, и жёсткий контроль над управляющими компаниями. Второй вариант — контролировать деятельность УК, проверять все сметы и отчёты.

Власти могут пересмотреть политику в сфере ЖКХ, если рыночные механизмы не сработают. Не исключается усиление государственного регулирования, если собственники останутся пассивными, а рынок не обеспечит стабильности.