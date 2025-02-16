Миронов требует заморозить тарифы ЖКХ и провести аудит в отрасли

Российская система ЖКХ находится в частных руках, однако вместо ремонта помещений или замены труб коммунальные компании занимаются лишь повышением цен и сбором денег с населения. Об этом заявил руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

В эфире радио Sputnik парламентарий призвал заморозить тарифы минимум на три года и провести аудит всей системы ЖКХ. По словам политика, сегодня граждане не понимают, за что должны платить, так как не всегда могут рассчитывать на качественные коммунальные услуги.

«Практически вся система ЖКХ находится в частных руках. Я задаю себе очень простой вопрос: эта частная компания, кроме того, что она регулярно повышает тарифы и собирает денежки, — они будут менять трубы и заниматься ремонтом? Нет. И в этой связи наше предложение очень простое: во-первых, заморозить тарифы минимум на три года; во-вторых, провести аудит, чтобы посмотреть, что у кого и что там делается», — подчеркнул Миронов.