В России предложили брать госпошлину с иностранцев за денежные переводы

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» разработают и предложат на рассмотрение нижней палате парламента законопроект, который предусматривает введение госпошлин на денежные переводы мигрантов. Об этом заявил председатель фракции Сергей Миронов.

Миронов привёл показатели за 2024 год, в соответствии с которыми граждане Киргизии и Узбекистана отправили в свои страны из РФ более 14 миллиардов долларов.

«Подавляющее большинство мигрантов не платят в России никаких налогов, при этом они выводят из страны огромные средства. Если ввести пошлину 3%, казна получит с переводов только в две страны – Киргизию и Узбекистан – свыше 45 миллиардов рублей», — отметил депутат.

Миронов добавил, что его однопартийцы подготовят законодательную инициативу, после чего она будет вынесена на рассмотрение в Госдуму.