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Регион
4 февраля, 10:52

В России предложили брать госпошлину с иностранцев за денежные переводы

Миронов: В ГД внесут проект о введении пошлин на денежные переводы иностранцев

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» разработают и предложат на рассмотрение нижней палате парламента законопроект, который предусматривает введение госпошлин на денежные переводы мигрантов. Об этом заявил председатель фракции Сергей Миронов.

Миронов привёл показатели за 2024 год, в соответствии с которыми граждане Киргизии и Узбекистана отправили в свои страны из РФ более 14 миллиардов долларов.

«Подавляющее большинство мигрантов не платят в России никаких налогов, при этом они выводят из страны огромные средства. Если ввести пошлину 3%, казна получит с переводов только в две страны – Киргизию и Узбекистан – свыше 45 миллиардов рублей», — отметил депутат.

Миронов добавил, что его однопартийцы подготовят законодательную инициативу, после чего она будет вынесена на рассмотрение в Госдуму.

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Ранее в России вступили в силу новые правила для получения разрешения на временное проживание. Теперь иностранным гражданам недостаточно будет просто сыграть свадебку с человеком, у которого российский паспорт. Нужно также вместе прожить 3 года и даже произвести на свет потомство.

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Владимир Озеров
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