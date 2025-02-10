«Пусть предъявляет Байдену»: Миронов назвал лучшую сделку для Трампа

Президенту США Дональду Трампу, чтобы вернуть деньги американцев, следует не претендовать на металлы Украины, а искать пути решения конфликта и избавляться от Зеленского. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, неудачное вложение в киевский режим можно «повесить» на экс-лидера и таким образом поспособствовать решению конфликта

«Следуя привычкам бизнесмена, Трамп ищет того, кто вернёт затраченные на Украину средства. Пусть предъявляет иск к Байдену и Демпартии США, которые разожгли конфликт. Хотя, скорее всего, оплачивать русофобский банкет на Украине в итоге придётся европейским вассалам», — написал Миронов у себя в телеграм-канале.