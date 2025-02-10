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10 февраля, 16:44

«Пусть предъявляет Байдену»: Миронов назвал лучшую сделку для Трампа

Миронов: Лучшая «сделка» для Трампа – списать убыточный актив в виде Зеленского

Президенту США Дональду Трампу, чтобы вернуть деньги американцев, следует не претендовать на металлы Украины, а искать пути решения конфликта и избавляться от Зеленского. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, неудачное вложение в киевский режим можно «повесить» на экс-лидера и таким образом поспособствовать решению конфликта

«Следуя привычкам бизнесмена, Трамп ищет того, кто вернёт затраченные на Украину средства. Пусть предъявляет иск к Байдену и Демпартии США, которые разожгли конфликт. Хотя, скорее всего, оплачивать русофобский банкет на Украине в итоге придётся европейским вассалам», — написал Миронов у себя в телеграм-канале.

По его мнению, для того чтобы вернуть средства, Трампу следует прекратить усилия по увеличению финансовых затрат США на Украину и конфликт с Россией. Миронов отметил, что ранее американский президент успешно организовал банкротство своих казино. В настоящее время у него есть возможность списать убытки на своего предшественника и избавиться от дорогостоящего и бесперспективного актива — Зеленского. Это позволит сэкономить деньги американцев и, что более важно, содействовать быстрому достижению мира, отметил председатель партии.

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Напомним, Трамп предложил Незалежной помощь в обмен на металлы. Зеленский заявил о готовности отдать ресурсы, но не учёл один нюанс. Месторождения находятся преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые уже присоединены к России. Представитель Совета по национальной безопасности США Брайан Хьюз рассказал, что металлы помогут возместить средства, которые Вашингтон потратил на военную помощь Киеву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Александра Мышляева
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