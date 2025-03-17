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17 марта, 01:23

В Госдуме РФ предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, направленный на ужесточение ответственности управляющих компаний за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Инициатива связана с многочисленными жалобами граждан на бездействие и халатность со стороны УК. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно документу, управляющие компании часто игнорируют запросы собственников жилья, не предоставляют необходимые документы и нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Кроме того, жильцы многоквартирных домов регулярно сталкиваются с отсутствием реакции на аварийные ситуации и другие проблемы.

В настоящее время штрафы для должностных лиц за подобные нарушения остаются крайне низкими — от 4 до 5 тысяч рублей. ЛДПР предлагает увеличить их размер до 20–30 тысяч рублей, чтобы стимулировать УК соблюдать установленные правила и оперативно реагировать на обращения граждан.

Лидер фракции Леонид Слуцкий подчеркнул, что необходимо усилить персональную ответственность руководителей управляющих компаний. По его словам, это поможет улучшить качество услуг в сфере ЖКХ и защитить права жильцов.

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Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Артём Гапоненко
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