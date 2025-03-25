Раскрыты еврейские лайфхаки, которые помогут сэкономить на ТО машины весной

Финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru раскрыл лайфхаки, как сэкономить на техническом обслуживании (ТО) машины с приходом весны. По его словам, осмотр автомобиля всегда проводится осенью и весной. Перед сменой колёс устраняются зимние проблемы, которые чаще всего связаны с подвеской.

«Диагностику делаю в Москве, а ремонт — в регионах, например в Калуге, где услуги в два раза дешевле. Планируем выходные, совмещая отдых с обслуживанием. Выбираем, что хотим посмотреть, какие города, и записываемся в техцентры», — делится эксперт.

Собеседник Life.ru советует провести диагностику авто в столице, подобрав летнюю резину. А ремонт, например, — в Калуге. Записаться лучше всего на субботу, чтобы было время погулять по городу. Экономия на обслуживании покрывает расходы на гостиницу.

В крупных московских сервисах часто предлагают бесплатную мойку даже при замене лампочки. Я записываюсь на замену, покупаю лампочку и получаю мойку. Александр Патешман Финансовый консультант

Патешман также добавил, что весной можно использовать автоматические мойки для удаления грязи. Они дешевле полноценной мойки. Он также порекомендовал обслуживать машину в городах с низкими ценами, проходить бесплатную диагностику и проверять отзывы о сервисах. Можно забронировать очередь, совместив с заменой резины, чтобы сэкономить. Запчасти, по словам эксперта, лучше привозить из Москвы, так доставка будет быстрее.